شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يهدد باللجوء للفيفا بسبب مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد عادل عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على الفريق، أن ناديه لن يتردد في تصعيد شكواه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، في حالة عدم الاستجابة لمطالبته بإعادة مباراة المقاولون وبيراميدز.

وكان المقاولون العرب قد خسر في الجولة الماضية بالدوري أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أداره تحكيميا محمد الحنفي.

وأكد عادل أن وجود محمد الحنفي حكمًا لمواجهة فريقه أمام بيراميدز، قرار خاطئ، واللائحة تمنعه من التواجد في إدارة المباريات، ولذلك لابد من إعادة المباريات.

وقال في تصريحات لـ ”الخليج 365”: "نطالب بإعادة لقاء المقاولون أمام بيراميدز، وقمنا بمراسلة رابطة الأندية، والتي سوف تراسل اتحاد الكرة، وننتظر الرد الرسمي، قبل التصعيد.

وأضاف: "أطالب برد رسمي على قانونية إدارة الحنفي لمباراة المقاولون ضد بيراميدز، حال عدم اعادة المباراة سوف نقوم بالتصعيد واتخاذ خطوات آخرى، لا نريد إثارة البلبلة، وهذا مبدأ نادي المقاولون العرب.

تقدم نادي المقاولون العرب باحتجاج وطلب رسمي لإعادة مباراة بيراميدز بسبب مخالفة لجنة الحكام لائحة النظام الأساسي بتعيين الحكم محمد الحنفي لإدارة المباراة.

الحكم محمد الحنفي فشل في اختبار اللياقة البدنية مرتين في بداية الموسم وفي منتصف الموسم ولائحة الحكام في اتحاد الكرة لا تسمح بخضوع الحكم لاختبار مرة ثالثة.

ووفقاً للوائح "مادة ٤٣ بند ١ و٢، مادة ٥٢ بند رقم ٤" يجب استبعاده من إدارة المباريات لنهاية الموسم.

خضوع الحكم لاختبار اللياقة البدنية المعتمد من فيفا ( الوارنر تيست ) شرط الزامي وهذا الاختبار لم يوفق فيه الحكم مرتين وظل ممنوع من إدارة المباريات موسم كامل وآخر مباراة أدارها كانت في الموسم الماضي وكان يجب وفقا للوائح استمرار استبعاده حتى نهاية الموسم الحالي.