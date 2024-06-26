فودن يغادر معسكر انجلترا لأسباب "عائلية قهرية"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من غلزنكيرشن (ألمانيا): غادر فيل فودين نجم المنتخب الانجليزي وفريق مانشستر سيتي معسكر منتخب إنجلترا في بطولة أمم أوروبا المقامة حالياً في ألمانيا "يورو 2024".

وقال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي إن نجم مانشستر سيتي البالغ من العمر 24 عاما "غادر معسكر إنجلترا مؤقتا وعاد إلى المملكة المتحدة لمسألة عائلية ملحة".

ولعب نجم مانشستر سيتي المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي مع سلوفينيا الليلة الماضية، وقال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي إن اللاعب، وهو أب لطفلين، "غادر معسكر إنجلترا مؤقتًا وعاد إلى المملكة المتحدة لمسألة عائلية ملحة".

ولم يوضح البيان موعداً لعودة فودن إلى المعسكر من جديد، ولكنه من المرجح أن يعود قبل المباراة المقبل لمنتخب بلاده التي يستهل بها مواجهاته في الأدوار الاقصائية للبطولة.

وكانت نتيجة الليلة الماضية كافية لإرسال فريق غاريث ساوثجيت إلى المركز الأول في المجموعة الثالثة، وعلى الرغم من أن "الأسود الثلاثة" تعرضوا لانتقادات حادة بسبب الأداء الضعيف في مبارياتهم على مستوى الأداء الجماعي، إلا أنهم تمكنوا من الوصول إلى الأدوار الإقصائية في صدارة المجموعة.