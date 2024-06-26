فقرة بدنية مكثفة في مران الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - انتظم لاعبو الأهلي ، في تدريبات بدنية مكثفة على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش ، استعدادًا لملاقاة فاركو الجمعة المقبل ، لحساب الجولة 28 من الدوري الممتاز.





وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وخاض مجموعة من اللاعبين تدريبات بدنية واستشفائية في الجيم على هامش المران الجماعي، وذلك لمشاركتهم في تراي ماتش مطول أمس الثلاثاء.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو في السابعة من مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز.