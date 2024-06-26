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رسميًا .. حرس الحدود يعود مجددًا إلى الدوري الممتاز بعد غياب موسم وحيد

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ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق حرس الحدود في العودة مجددًا إلى الدوري الممتاز ، بعدما انتهى لقاء مواجهته مع سبورتنج بالفوز بهدفين دون رد على ملعب المكس بالإسكندرية ، لحساب الجولة السادسة والأخيرة ، من الدورة المجمعة المؤهلة للدوري الممتاز.
 


جاء هدف الحدود في الشوط الأول عن طريق اللاعب جلال الشرقاوي ، بينما تعادل سبورتنج في شوط اللقاء الثاني عبر اللاعب طارق سيد ، قبل أن يسجل الحدود هدف ثان عند الوقت البديل للشوط الثاني معلنا حسم التأهل.
وكان يكفي الحرس الفوز أول التعادل فقط لضمان حسم التأهل بعد خوضه اللقاء محتلا الصدارة ، بينما كان لا بديل عن الانتصار بالنسبة لسبورتنج من أجل حسم التأهل.

مشوار الفريقين في الدورة الرباعية ..
حرس الحدود.. (فاز على الترسانة 3-2، تعادل سلبيا مع سبورتنج، انتصر على منتخب السويس 1-0، انتصر على منتخب السويس 1-0، انتصر على الترسانة 2-1).
 سبورتنج.. (انتصر على منتخب السويس 1-0، تعادل سلبيًا مع حرس الحدود، تلقى هزيمة من الترسانة 3-0، انتصر على الترسانة 1-0، تعادل 2-2 مع منتخب السويس).

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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