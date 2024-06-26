رسميًا .. حرس الحدود يعود مجددًا إلى الدوري الممتاز بعد غياب موسم وحيد

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق حرس الحدود في العودة مجددًا إلى الدوري الممتاز ، بعدما انتهى لقاء مواجهته مع سبورتنج بالفوز بهدفين دون رد على ملعب المكس بالإسكندرية ، لحساب الجولة السادسة والأخيرة ، من الدورة المجمعة المؤهلة للدوري الممتاز.





جاء هدف الحدود في الشوط الأول عن طريق اللاعب جلال الشرقاوي ، بينما تعادل سبورتنج في شوط اللقاء الثاني عبر اللاعب طارق سيد ، قبل أن يسجل الحدود هدف ثان عند الوقت البديل للشوط الثاني معلنا حسم التأهل.

وكان يكفي الحرس الفوز أول التعادل فقط لضمان حسم التأهل بعد خوضه اللقاء محتلا الصدارة ، بينما كان لا بديل عن الانتصار بالنسبة لسبورتنج من أجل حسم التأهل.

مشوار الفريقين في الدورة الرباعية ..

حرس الحدود.. (فاز على الترسانة 3-2، تعادل سلبيا مع سبورتنج، انتصر على منتخب السويس 1-0، انتصر على منتخب السويس 1-0، انتصر على الترسانة 2-1).

سبورتنج.. (انتصر على منتخب السويس 1-0، تعادل سلبيًا مع حرس الحدود، تلقى هزيمة من الترسانة 3-0، انتصر على الترسانة 1-0، تعادل 2-2 مع منتخب السويس).