الزمالك يتعاقد مع الروسي ديميتري ياكوفيلف لتدعيم فريق الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، في التعاقد مع الروسي ديمتري ياكوفيلف، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء.

وجاء تعاقد نادي الزمالك، مع المحترف الروسي، بناءً على طلب البرازيلي كارلوس شوانكي، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء.

وتولى الكابتن هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، ورامي نصوحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق كرة الطائرة، ملف التفاوض مع المحترف الروسي.

ويمتلك ديمتري ياكوفيلف سيرة ذاتية ممتازة، إذ لعب لأندية: "دينامو أوليمب ودينامو موسكو ونيفتوتشيميك بورجاس البلغاري وفاكيل نوفي يورنجوي ونيفتيانيك أورينبورج وينسي كراسنويارسك وكوزباس كيميروفو".

وحصد خلال مشواره العديد من الألقاب والبطولات، ومنها: "الدوري الروسي، وكأس السوبر الروسي، وكأس بلغاريا وكأس السوبر البلغاري، وبالإضافة إلى الدوري الروسي للناشئين"، كما يمتلك في سجلات 3 ألقاب دولية وهي: "لقب بطولة أوروبا تحت 21 عاماً ولقب بطولة كأس العالم تحت 21 عاماً ولقب بطولة جامعة FISU العالمية".

والجدير بالذكر، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، تعاقد في وقت سابق، مع البرازيلي كارلوس شوانكي، لتدريب الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء، بداية من الموسم الجديد.