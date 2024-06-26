ثلاثي مصري في نهائي فردي الناشئات ببطولة العالم للخماسي الحديث

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل ثلاثي منتخب مصر للخماسي الحديث فريدة أبو هشام وزينة عامر وأميرة قنديل لنهائي منافسات فردي السيدات ببطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث ، والتي تستضيفها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 25 وحتى 30 يونيو الجاري.

واحتلت فريدة أبو هاشم صدارة تصفيات المجموعة الأولى برصيد 1374 نقطة لتتأهل ضمن أفضل 18 لاعبة في المجموعة الأولى للنهائي الذي يقام يوم السبت ، بينما تأهلت زينة عامر أيضا للنهائي بعد احتلالها المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 1306 نقطة وتأهلت أميرة قنديل للنهائي بعد احتلالها المركز العاشر في المجموعة الثانية برصيد 1289 نقطة ليتأهل الثنائي للنهائي ضمن أفضل 18 لاعبة في المجموعة الثانية .

ويلعب غدا الخميس رباعي مصر معتز وائل ، مصطفى أبو عامر ، محمد شريف ومازن شعبان في تصفيات نصف نهائي فردي الرجال.

يذكر أن مصر قد حققت في اليوم الأول ذهبية التتابع سيدات عن طريق الثنائي فريدة أبو هشام وزينة عامر عقب حصدهما لـ 1241 نقطة ، واحرز الزوجي الفرنسي المكون من لويسون كزالي وماتيلدا ديرڤال الميدالية الفضية برصيد 1232 ، والزوجي الصيني زياو ووه وزيو زهو الميدالية البرونزية برصيد 1211 نقطة .

وتقام البطولة بمشاركة 170 لاعبا ولاعبة بواقع 96 لاعبا 74 لاعبة من 42 دولة .

تشكيل منتخب مصر للخماسي الحديث

ويشارك منتخبنا الوطني في البطولة بفريق مكون من 6 لاعبين و4 لاعبات، وتضم قائمة اللاعبين كلا من : معتز وائل ، مصطفى أبو عامر ، محمد شريف ومازن شعبان، لمسابقة الفردي، على أن يشارك الثنائي محمد حاتم وأسامة مدحت في مسابقة التتابع.

فيما تضم قائمة اللاعبات كلا من : ملك إسماعيل ، أميرة قنديل ، فريدة أبو هاشم وزينة عامر ، على أن يشارك الرباعي في منافسات الفردي، ويمثل الثنائي فريدة أبو هاشم وزينة عامر مصر في مسابقة التتابع.

ويقود منتخبنا الوطني لناشئي وناشئات الخماسي الحديث جهاز فني مكون من: عمرو أحمد سيد المدير الفني للمنتخب، وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، مؤمن سيد و محمد العسال ومحمد الصباحي وعبد الرحمن عادل ومحمد أشرف المديرين الفنيين للسلاح، طارق النويهي وزين العابدين أحمد وأحمد صبحي وأحمد سليم وشعبان أحمد المديرين الفنيين للسباحة، هشام سليمان وأحمد سلامة وحمادة الدشناوي وأبو بكر كاكي المديرين الفنيين للجري، إبراهيم سكر ومحمد علاء وأحمد حسام ومحمد خالد المديرين الفنيين للرماية، احمد يحيى وكريم تيمور ومحمد نجاح المديرين الفنيين للموانع، محمد الجمال وحسام عناية المديرين الفنيين للياقة البدنية، يوسف حسن ومحسن حسني وعلاء مهدي للعلاج الطبيعى والاستشفاء الرياضي، آلاء حسن طبيبة المنتخب، داليا علي وأماني مصطفى للتدليك، ومحمد خاطر اخصائي المكملات الغذائية.