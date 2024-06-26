عضو مجلس سبورتنج : فريقنا بذل مجهود كبير وشكرا كابتن أحمد فاروق

ياسر رشاد - القاهرة - قالت دينا المانستيرلى عضو مجلس ادارة نادى سبورتنج عقب هزيمة فريق كرة القدم فى المباراة الحاسمة للصعود الى الدورى الممتاز “قدر الله ماشاء فعل رجاله سبورتنج لكره القدم بذلوا كل الجهد بأقل الامكانيات ولاعبين سبورتنج رجاله و فخورين بكم شكرا كابتن احمد فاروق والجهاز كله”

واكدت المانستيرلى على ان اللاعبين والجهاز الفنى حققوا انجاز تاريخى بعمر النادى بالصعود للمحترفين مشيرة الى ان القادم افضل خاصة وان اللاعبين بذلوا كل الجهد طوال المباراة

واختتمت عضو مجلس ادارة سبورتنج تصريحاتها مؤكده على الكابتن احمد فاروق المدير الفنى وجهازه الفنى واللاعبين نقلوا سبورتنج فى كرة القدم بمكانة اخرى وجذبوا الانتباه لهم بمجهودهم

يذكر ان فريق سبورتنج فقد الصعود بشرف امام فريق حرس الحدود بهدفين مقابل هدف للحرس ليصعد الاخير الى الدورى الممتاز