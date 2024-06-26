منتخب الطائرة في مجموعة صعبة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - اوقعت قرعة أولمبياد باريس منتخب مصر للكرة الطائرة في المجموعة الثانية مع بولندا والبرازيل وإيطاليا .



وأجريت قرعة أولمبياد باريس منذ قليل في بولندا حيث يشارك في المنافسات 12 منتخبا.



و ضمت باقي مجموعات الأولمبياد:

المجموعة الأولى : فرنسا

وسلوفنيا وكندا و صربيا

المجموعة الثالثة : اليابان وأمريكا و الأرجنتين و المانيا.

يذكر أن المنتخب المصري للكرة الطائرة قد تأهل رسميا لأولمبياد باريس بعد تصدره التصنيف القاري .

وسافر أمس االثلاثاء بعثة منتخب مصر الأول للكرة الطائرة للرجال إلي اليابان للانتظام في معسكر تدريبي في الفترة من ٢٥ يونيو الجاري وحتى الاول من يوليو المقبل استعداداً لدورة التحدي التي ستقام خلال الفترة من ١ وحتى ٨ يوليو المقبل بالصين .

ويعد معسكر اليابان بروفة قوية لفراعنة الطائرة قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس ٢٠٢٤

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الاسباني فرناندو مونزوا القائمة الرسمية المشاركة في دورة التحدي بالصين ومعسكر اليابان خلال الفترة من ٢٥ يونيو الجاري وحتي ٩ يوليو المقبل.

وتضم قائمة فراعنة الطائرة كلا من: حسام يوسف ومصطفي جابر ورضا هيكل

وسيف عابد ومحمد مصطفي

ومحمد عسران وعبد الرحمن الحسيني وأحمد ضياء واحمد عزب ومحمد عادل وحمادة عثمان ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان

ويرأس البعثة الكابتن عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من الأسباني فيرناندو مونزوا مديراً فنياً وطارق الزفتاوي مدرباً عاماً ومحمد السيد سيكو مدرباً والدكتور سامح ظلام طبيباً للمنتخب

وأحمد سعيد محللًا تقنياً.

وكان منتخب مصر قد انتظم في معسكر مغلق خلال الفترة الماضية بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ووصل خلالها منتخبا الوطني إلى أفضل حالة فنية وبدنية قبل المشاركة في دورة التحدي .