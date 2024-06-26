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الزمالك يبدأ غدا الاستعداد لملاقاة سيراميكا بالدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته بالعودة للتدريبات الجماعية على ملعب حلمي زامورا بميت عقبة ، لملاقاة سيراميكا كليوباترا والمقرر إقامتها السبت المقبل لحساب الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز.
 


وتبدأ غد الخميس مواجهات الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز ، حسبما أعلنت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم ، بثلاث مواجهات على الصعيد التالي : الجونة أمام مودرن فيوتشر، الاسماعيلى في مواجهة المصري البورسعيدى ، زد اف سى أمام طلائع الجيش.
وفي يوم بعد غد الجمعة تستكمل المواجهات الخاصة بالجولة حيث يلتقي المقاولون العرب نظيره البنك الاهلى ، الأهلى نظيره  فاركو، وسموحة أمام بيراميدز
وتختتم لقاءات الجولة السبت ، بمواجهات بلدية المحلة أمام انبى ، الزمالك ضد سيراميكا، الاتحاد السكندري أمام الداخلية.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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