طرائف الكرة المصرية .. عزف النشيد الوطني في مواجهة سبورتنج والحدود بتواجد فريق واحد فقط

ياسر رشاد - القاهرة - في واقعة طريفة ، عُزف النشيد الوطني للبلاد قبل مواجهة حرس الحدود وسبورتنج التي انتهت منذ قليل ، بتواجد فريق سبورتنج فقط بعد تأخر فريق الحدود عن النزول إلى أرض الملعب.





واقتصر ترديد النشيد على لاعبي سبورتنج وطاقم تحكيم اللقاء داخل الملعب.

ونجح فريق حرس الحدود في العودة مجددًا إلى الدوري الممتاز ، بعدما انتهى لقاء مواجهته مع سبورتنج بالفوز بهدفين دون رد على ملعب المكس بالإسكندرية ، لحساب الجولة السادسة والأخيرة ، من الدورة المجمعة المؤهلة للدوري الممتاز.

جاء هدف الحدود في الشوط الأول عن طريق اللاعب جلال الشرقاوي ، بينما تعادل سبورتنج في شوط اللقاء الثاني عبر اللاعب طارق سيد ، قبل أن يسجل الحدود هدف ثان عند الوقت البديل للشوط الثاني معلنا حسم التأهل.

وكان يكفي الحرس الفوز أول التعادل فقط لضمان حسم التأهل بعد خوضه اللقاء محتلا الصدارة ، بينما كان لا بديل عن الانتصار بالنسبة لسبورتنج من أجل حسم التأهل.