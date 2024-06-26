اخبار الرياضه

حرس الحدود يصعد إلى الدوري الممتاز بعد الفوز على سبورتنج

0 نشر
0 تبليغ

حرس-الحدود

حرس-الحدود

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود في التأهل إلى الممتاز للموسم الجديد 2024-2025، تحت قيادة المدير الفني محمد مكي.

يأتي ذلك بعد أن حقق فريق حرس الحدود الفوز على نظيره سبورتنج في إطار منافسات المباراة الأخيرة من دورة الترقي للصعود إلى الدوري المصري الممتاز، بهدفين مقابل هدف.

وأحرز هدفي الفوز لصالح حرس الحدود، جلال الشرقاوي في الدقيقة 45، ومحمود ممدوح في الدقيقة 95، فيما سجل هدف سبورتنج طارق السيد في الدقيقة 64.

اقرأ أيضًا.. فضيحة تحكيمية جديدة في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

وأقيمت مباراة حرس الحدود ونظيره سبورتنج على أرضية ملعب استاد المكس في محافظة الإسكندرية

وأصبح فريق حرس الحدود هو الثالث الذي يصعد إلى الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد بعد غزل المحلة وبتروجت.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا