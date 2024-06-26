حرس الحدود يصعد إلى الدوري الممتاز بعد الفوز على سبورتنج

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود في التأهل إلى الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2024-2025، تحت قيادة المدير الفني محمد مكي.

يأتي ذلك بعد أن حقق فريق حرس الحدود الفوز على نظيره سبورتنج في إطار منافسات المباراة الأخيرة من دورة الترقي للصعود إلى الدوري المصري الممتاز، بهدفين مقابل هدف.

وأحرز هدفي الفوز لصالح حرس الحدود، جلال الشرقاوي في الدقيقة 45، ومحمود ممدوح في الدقيقة 95، فيما سجل هدف سبورتنج طارق السيد في الدقيقة 64.

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وأقيمت مباراة حرس الحدود ونظيره سبورتنج على أرضية ملعب استاد المكس في محافظة الإسكندرية

وأصبح فريق حرس الحدود هو الثالث الذي يصعد إلى الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد بعد غزل المحلة وبتروجت.