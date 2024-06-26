مورينيو يطلب التعاقد مع مهاجم النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة نادي فنربخشة التركي في التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقًا للصحفي الإيطالي الموثوق رودي جالتيه، فإن فنربخشة ما زال يضع تاليسكا على رأس قائمة أهدافه في الميركاتو الصيفي.

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وأوضح جالتيه في تصريحات عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن النادي التركي لم يتواصل مع النصر حتى الآن، لكنه يستعد للقيام بذلك بشكل جدي في القريب العاجل.

وأشار جالتيه إلى أن النصر السعودي ينتظر العروض الرسمية للتخلي عن لاعبه البرازيلي.

وكان فنربخشة قد تعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو، لتولي منصب المدير الفني للفريق مؤخرًا.

وتشير التقارير إلى أن فنربخشة على استعداد لتقديم عرض مغرٍ للنصر لضم تاليسكا، خاصة وأن اللاعب يرتبط بعقد مع النصر السعودي حتى عام 2026.

وإلى جانب رغبة فنربخشة، هناك أيضًا اهتمام من بعض الأندية الأوروبية الأخرى بضم تاليسكا، مما يعني أن النصر قد يواجه منافسة قوية للحفاظ على نجمه البرازيلي.