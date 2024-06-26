شاهد.. خناقة شوارع بعد مباراة حرس الحدود وسبورتنج وضرب الكراسي

شهدت مباراة سبورتنج وحرس الحدود، التي أقيمت على ملعب استاد المكس في ختام منافسات الدورة الرباعية المؤهلة للدوري المصري الممتاز، أحداثًا مؤسفة تمثلت في اشتباكات بين لاعبي ومسؤولي الفريقين عقب إطلاق صافرة النهاية.

وانتصر حرس الحدود على سبورتنج بنتيجة 2-1، ليضمن تأهله إلى الدوري الممتاز بعد احتلاله صدارة الترتيب برصيد 13 نقطة، بينما تجمد رصيد سبورتنج عند النقطة الثامنة.

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وبحسب ما ذكرت بعض المصادر، فإن الاشتباكات بدأت بسبب احتجاجات لاعبي سبورتنج على بعض قرارات التحكيم، حيث اعتبروا أن بعضها قد ظلمهم.

وتطور الأمر إلى تدخل بعض مسؤولي الفريقين، مما أدى إلى تفاقم الأزمة وحرصت قوات الأمن على التدخل لفض الاشتباكات وإعادة الهدوء إلى الملعب.

ونجح حرس الحدود في العودة إلى الدوري المصري الممتاز، حيث هبط في الموسم الماضي حيث تواجد في المركز الأخير لينتقل إلى دوري المحترفين، وينجح في العودة سريعًا بعد تمكنه من خطف بطاقة التأهل في الدورة المؤهلة والتي شارك فيها سبورتنج والترسانة ومنتخب السويس.