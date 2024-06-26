الخليج 365 يكشف سبب تأخر لاعبو الحرس في النزول لأرض الملعب بمباراة سبورتنج

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير: حازم جودة

تأخر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود في النزول إلى أرضية ستاد المكس في المباراة التي تجمعهما بنادي سبورتنج ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دورة الترقي المؤهلة للدوري المصري الممتاز

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" لاعب الحرس تأخروا في النزول لتواجدهم في غرفة الملابس، لذلك قرر مراقب المباراة بدأ اللقاء وعزف النشيد الوطني قبل نزول لاعبي الفريق المنافس

ويسيطر التعادل الإيجابي حتى الآن على أحداث لقاء حرس الحدود وسبورتنج في المباراة التي انطلقت صافرتها في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

تقدم جلال الشرقاوي بالهدف الأول للحرس في الدقيقة 46، ثم تعادل سبورتنج في الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني عن طريق طارق سيد.