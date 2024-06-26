فيل فودين يغادر معسكر المنتخب الإنجليزي بألمانيا ويعود إلى إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء، مغادرة نجم الفريق فيل فودين معسكر المنتخب بألمانيا، لخوض بطولة أمم أوروبا يورو 2024، والعودة إلى إنجلترا بشكل مؤقت.

وقال المتحدث الرسمي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إن فودين غادر معسكر إنجلترا في بطولة أمم أوروبا 2024 بألمانيا بشكل مؤقت، لظروف عائلية ملحة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن فودين عاد إلى إنجلترا اليوم، بسبب ولادة طفله الثالث.

وضمن المنتخب الإنجليزي الصعود إلى دور ال 16 ببطولة أمم أوروبا يورو 2024 بألمانيا، بعدما احتلت صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط من ثلاثة مباريات، من فوز وتعادلين.

وسيلاقي المنتخب الإنجليزي، في دور الـ16 من البطولة، صاحب المركز الثالث في أحد المجموعات الرابعة أو الخامسة أو السادسة، يوم الأحد المقبل الموافق 30 يونيو الجاري.