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"خناقة" بين لاعبي حرس الحدود وسبورتنج بعد انتهاء المباراة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نهى خورشيد:

تصوير : حازم جودة

دخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتنج وحرس الحدود في مشادة عنيفة عقب انتهاء المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دورة الترقي .

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن لاعبو الفريقين دخلوا في مشادة قوية وصلت إلى التشابك بالأيدي بينهما.

وحسم الفريق الكروي بنادي حرس الحدود صعوده إلي الممتاز، بعدما حقق فوزاً على سبورتنج بهدفين مقابل هدف.

وأحرز ثنائية حرس الحدود في المباراة جلال الشرقاوي ومحمود ممدوح في الدقيقتين 46، 96، فيما جاء هدف سبورتنج الوحيد عن طريق طارق سيد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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