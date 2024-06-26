"رفقة البرازيل وإيطاليا".. مجموعة نارية لمنتخب مصر للكرة الطائرة بأولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أسفرت قرعة منافسات القرعة الطائرة رجال بأولمبياد باريس 2024، عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بالبطولة.

وتقام منافسات الكرة الطائرة للرجال بأولمبياد باريس 2024، بداية من يوم 27 يوليو المقبل حتى يوم 11 من أغسطس.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري للكرة الطائرة رجال في المجموعة الثانية بالبطولة، رفقة كلاً من "البرازيل، وإيطاليا وبولندا".

ويذكر أن المنتخب البرازيلي تمكن من حصد الميدالية الذهبية لمنافسات الكرة الطائرة رجال من قبل في ثلاثة نسخ، والميدالية الفضية في مثلهما.

وتعد هذه هي المرة السادسة، التي يتمكن فيما المنتخب المصري من الصعود إلى الأولمبياد، والأولى منذ أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وشارك المنتخب المصري للكرة الطائرة رجال في الخمس نسخ السابقة بالبطولة أعوام: "1976 مونتريال، 1984 لوس أنجلوس، 2000 سيدني، 2008 بكين، ريو دي جانيرو 2016".