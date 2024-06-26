"بيليه".. مشاركات مونديالية بصبغة تاريخية.. ما سبب لقبه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف محمد:

يعد النجم البرازيلي بيليه، هو أحد أعظم وأهم لاعبي كرة القدم وأكثرهم موهبة عبر التاريخ، بسبب إمكانياته وقدراته الفنية الساحرة، مما جعل الجماهير تطلق عليه ملك كرة القدم، بل وأصبح أيقونة كرة القدم بالنسبة للجماهير البرازيلية.

بيليه المولد وبدايته في كرة القدم

ولد إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو في 23 أكتوبر عام 1940، في مدينة تريس كوراكوس التي تقع في جنوب شرق البرازيل، واستهل أسطورة كرة القدم البرازيلية مشواره الاحترافي في كرة القدم من بوابة فريق سانتوس البرازيلي. بدأ اللاعب مسيرته الاحترافية عام 1956، ليبدأ بيليه مشواره التاريخي في كرة القدم وهو لا يعلم آنذاك أنه سيصبح أحد ملوك وأساطير لعبة كرة القدم عبر تاريخها.

واستمر بيليه مشواره في صفوف سانتوس البرازيلي لفترة استمرت ما يقارب من 20 عاماً، حتى تمكن أن يصبح أفضل هداف في تاريخ الفريق البرازيلي، حيث خاض بيليه رفقة الفريق البرازيلي 659 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 643 هدفاً، بالإضافة إلى تحقيقه العديد من الألقاب مع فريق سانتوس، بواقع 6 ألقاب لبطولة الدوري البرازيلي، لقبين لكأس ليبرتادوريس، ومثلهما لبطولة الانتركونتيننتال.

بعد 20 عاماً، قضاها بيليه في صفوف فريق سانتوس البرازيلي، انتقل في تجربة احترافية خارج البلاد لينضم إلى صفوف نيويورك كوزموس الأمريكي، وقضى في صفوفه ما يقرب من عامين، تمكن خلالهم من تحقيق لقب الدوري الأمريكي مرة واحدة.

بيليه مشاركات مونديالية بصبغة تاريخية

كتب بيليه اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم العالمية، من خلال مشاركاته المونديالية التاريخية مع منتخب "السيليساو" في أكثر من نسخة لبطولة كأس العالم، حيث شارك بيليه بيليه في 4 نسخ من بطولة كأس العالم، تمكن من التتويج بثلاثة ألقاب للبطولة أعوام "1958، 1962، 1970"، ليصبح اللاعب الأكثر في التاريخ تتويجاً بلقب كأس العالم.

لم تتوقف الأرقام التاريخية لبيليه في كأس العالم، عند عدد ألقابه في البطولة فقط، إذ تمكن من تحقيق الكثير من الأرقام القياسية منذ المشاركة الأولى له في البطولة عام 1958، حيث يعد بيليه هو خامس أصغر لاعب مشاركة في تاريخ كأس العالم عندما شارك في مباراة منتخب البرازيل أمام الاتحاد السوفيتي في نسخة 1958، بعمر 17 عاماً و234 يوماً.

كما نجح بيليه في النسخة ذاتها من البطولة، من تحقيق رقماً تاريخياً آخر بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ نهائي كأس العالم، حينما سجل هدفين في مرمى السويد في نهائي البطولة بعمر 17 عاماً و249 يوماً، ليمنح المنتخب البرازيلي اللقب.

بيليه وسبب التسمية

اشتهر النجم البرازيلي إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، الذي يعد أبرز لاعبي كرة القدم عبر التاريخ باسم "بيليه"، وهو الاسم الذي يعرف به اللاعب الراحل والذي يرغب كل عشاق النجم البرازيلي الراحل، في معرفة سبب التسمية، وهو الأمر الذي رد عليه بيليه في حوار له ذات مرة، في صحيفة "الجارديان البريطانية" قائلاً: "من الممكن أن يكون بدأ الأمر معي من زملائي في المدرسة، الذين بدأوا في مضايقتي بسبب عدم قدرتي على معرفة الاسم الصحيح لحارس المرمى البرازيلي في ذلك الوقت "بيلي"، ولكن مهما كان أصل الاسم فإن اللقب علق بي".

وأشار بيليه خلال حواره أنه لم يكن يجب هذا الاسم في البداية، لدرجة أنه طرد من المدرسة ذات مرة لأنه لكم زميله الذي أطلق عليه هذا اللقب، ولكن تقبله بعد ذلك بعدما اشتهر به في ملاعب كرة الصالات وفي شوارع البرازيل، قبل أن يصبح اسمه التاريخي في ملاعب كرة القدم العالمية.