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منتخب الطائرة ضمن المجموعة الثانية بأولمبياد باريس 2024

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأربعاء، 26 يونيو 2024 07:50 م

أسفرت قرعة أولمبياد باريس منتخب عن وقوع منتخب مصر للكرة الطائرة في المجموعة الثانية مع بولندا والبرازيل وإيطاليا .

وأجريت قرعة أولمبياد باريس منذ قليل في بولندا حيث يشارك في المنافسات 12 منتخبا.

و ضمت باقي مجموعات الأولمبياد:

المجموعة الأولى : فرنسا و سلوفنيا وكندا و صربيا

المجموعة الثالثة : اليابان وأمريكا و الأرجنتين و المانيا.

يذكر أن المنتخب المصري للكرة الطائرة قد تأهل رسميا لأولمبياد باريس بعد تصدره التصنيف القاري .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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