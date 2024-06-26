شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة ضمن المجموعة الثانية بأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت قرعة أولمبياد باريس منتخب عن وقوع منتخب مصر للكرة الطائرة في المجموعة الثانية مع بولندا والبرازيل وإيطاليا .

وأجريت قرعة أولمبياد باريس منذ قليل في بولندا حيث يشارك في المنافسات 12 منتخبا.

و ضمت باقي مجموعات الأولمبياد:

المجموعة الأولى : فرنسا و سلوفنيا وكندا و صربيا

المجموعة الثالثة : اليابان وأمريكا و الأرجنتين و المانيا.

يذكر أن المنتخب المصري للكرة الطائرة قد تأهل رسميا لأولمبياد باريس بعد تصدره التصنيف القاري .