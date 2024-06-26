شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة ضمن المجموعة الثانية بأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأربعاء، 26 يونيو 2024 07:50 م
أسفرت قرعة أولمبياد باريس منتخب عن وقوع منتخب مصر للكرة الطائرة في المجموعة الثانية مع بولندا والبرازيل وإيطاليا .
وأجريت قرعة أولمبياد باريس منذ قليل في بولندا حيث يشارك في المنافسات 12 منتخبا.
و ضمت باقي مجموعات الأولمبياد:
المجموعة الأولى : فرنسا و سلوفنيا وكندا و صربيا
المجموعة الثالثة : اليابان وأمريكا و الأرجنتين و المانيا.
يذكر أن المنتخب المصري للكرة الطائرة قد تأهل رسميا لأولمبياد باريس بعد تصدره التصنيف القاري .
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