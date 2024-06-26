شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مكي: تأهل حرس الحدود أثبت أن كرة القدم عادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد مكي المدير الفني لحرس الحدود عن فوز فريقه بمباراة اليوم أمام سبورتنج والتأهل إلى الدوري المصري في الموسم المقبل بعد تصدر دورة الترقي.

تأهل فريق حرس الحدود، إلى الدوري الممتاز رسميا، بعد فوزه على سبورتنج بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، في إطار مواجهات ضمن الجولة السادسة والأخيرة من الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وقال محمد مكي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "كرة القدم ستكون غير عادلة لو لم نتأهل للدوري الممتاز، نستحق الصعود، نادي حرس الحدود يعود لمكانته الطبيعية إن شاء الله".

تقدم الحرس عن طريق جلال الشرقاوي في الدقيقة 45 مع نهاية الشوط الأول، وتعادل لفريق سبورتنج طارق السيد في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، وتمكن الحرس من خطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق محمود ممدوح.

بهذه النتيجة نجح فريق حرس الحدود في تأمين صدارته للدورة الرباعية برصيد 13 نقطة، والعودة إلى الدوري الممتاز، بينما فشل سبورتنج في الصعود لدوري الأضواء لأول مرة في تاريخه، حيث احتل الفريق المركز الثاني بجدول ترتيب الدورة الرباعية برصيد 8 نقاط.