شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شديد قناوى: كنت مؤثرا مع الحرس وأتمنى الناس تنسى سني وتساعدني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد شديد قناوي على تأهل فريق حرس الحدود، إلى الدوري الممتاز رسميا، بعد فوزه على سبورتنج بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، في إطار مواجهات ضمن الجولة السادسة والأخيرة من الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وقال أحمد شديد قناوي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله على الفوز ونحن واجهنا فريقًا محترمًا، دخل مرمانا هدف في توقيت صعب وزادت صعوبة المباراة".

وواصل لاعب الحرس: "الحمد لله على كوني أعلى صناعة أهداف في دوري المحترفين، هذا الموسم كان صعبا علينا، وأكافح للنهاية وأريد من الناس أن تساعدني لأنني أجتهد".

وتابع قناوي: "لا أحتاج إلى أي شيء وخضت 33 مباراة من أصل 33 لقاء، أنا مؤثر مع فريقي وأتمنى الناس ينظرون لي ويبتعدون عن عمري".

وأتم تصريحاته: "مجلس الإدارة تعب والمدير الفني أيضًا، كان من المفترض أن نصعد من دوري المحترفين، ولكن وضعوا لنا دوري الترقي".

وتقدم الحرس عن طريق جلال الشرقاوي في الدقيقة 45 مع نهاية الشوط الأول، وتعادل لفريق سبورتنج طارق السيد في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، وتمكن الحرس من خطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق محمود ممدوح.

بهذه النتيجة نجح فريق حرس الحدود في تأمين صدارته للدورة الرباعية برصيد 13 نقطة، والعودة إلى الدوري الممتاز، بينما فشل سبورتنج في الصعود لدوري الأضواء لأول مرة في تاريخه، حيث احتل الفريق المركز الثاني بجدول ترتيب الدورة الرباعية برصيد 8 نقاط.

وضم تشكيل حرس الحدود لمواجهة سبورتنج كل من: كريم عماد، خالد سامي، جلال الشرقاوي، محمود ممدوح، أحمد شديد، مصطفى جمال، إبراهيم القاضي، محمود أبو جودة، مؤمن عوض، محمد القط، إسلام سمير.