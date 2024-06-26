شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات كرة اليد 2004 أمام الفرصة الأخيرة فى بطولة العالم ضد الصين والان مع تفاصيل الخبر

على أمل الخروج بعيدا عن المركز الأخير، يواجه المنتخب الوطنى لسيدات كرة اليد مواليد 2004، نظيره الصين غدا الخميس ، فى تحديد المراكز من الثالث عشر إلى السادس عشر ببطولة العالم بمقدونيا فى النسخة رقم 24 للبطولة والتى تقام خلال الفترة من 19 إلى 30 يونيو الجارى.

وخسر منتخب سيدات اليد 2004 أمام هولندا فى أول مواجهات الدور الأول بنتيجة 20/ 17، قبل الخسارة أول أمس من رومانيا 32/23 .

وكان منتخب سيدات اليد قد نجح فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته أمام تشيلى بنتيجة 26 - 16، قبل أن يهزم تونس بنتيجة 25-24 ، ليتلقى الخسارة أمام سويسرا بنتيجة 31-22 فى ختام الدور الأول.

وتضم قائمة أسماء لاعبات منتخبنا الوطنى المصرى كلا من: مريم عمر - نادين طارق - ندى تامر - تقى كامل - نوال احمد - جهاد وائل - لوجين اسامة - سارة علوى - سارة اشرف - جنى صلاح - منى سنبل - كنزى حاتم - شروق محمود - نهى ايهاب فاطمة محمود - اوكا احمد.

قائمة الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطني ، تضم كلا من: كابتن عبده عبد الوهاب المشرف العام على منتخبات السيدات رئيسا للبعثة وكابتن رامى عبد اللطيف المدير الفنى و كابتن محمد عبد السلام ريشة مدرب عام و كابتن محمد عباس مدرب حراس مرمى و كابتن حازم حامد محلل الاداء و الكابتن منة كرم ادارية الفريق الوطنى و الدكتورة ماهيتاب محمد اخصائية علاج طبيعى.