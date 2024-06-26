شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد موقفه من خوض مباراة سيراميكا غداً والان مع تفاصيل الخبر

يجتمع مجلس إدارة نادى الزمالك غداً الخميس في مقر النادى لتحديد موقفهم النهائي من خوض مباراة سيراميكا المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى nile).

وما زال مسئولو نادى الزمالك لم يحددوا موقفهم النهائي من خوض مباراة سيراميكا بعد الاعتذار عن مباراة القمة التي كان محدد لها يوم الثلاثاء الماضى على استاد القاهرة لتمسك مسئولي القلعة البيضاء بطلباتهم الأربعة التي حددوها في البيان الذى أُرسل إلى اتحاد الكرة.

وكشف مصدر لـ الخليج 365 أن اجتماع الغد سيحدد بنسبة كبيرة موقف نادى الزمالك من خوض مباراة سيراميكا واستكمال مسابقة الدورى المصري الممتاز،خاصة أن الأبيض تم اعتباره خاسراً بنتيجة 2-0 بلقاء القمة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غداً الخميس في السادسة والنصف مساءً، على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة.

وفي نفس الوقت سيخوض اللاعبون المصابون تدريبات تأهيلية في مقر النادي مساء اليوم في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لهم لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.