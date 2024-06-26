سلوفاكيا تتعادل إيجابيًا مع رومانيا في بطولة اليورو

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة سلوفاكيا ضد رومانيا، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب " دوتش بانك بارك"،في الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة، من مسابقة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقامة حاليا في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.

وتقدم المنتخب السلوفاكي عن طريق أوندريج دودا في الدقيقة 24 وتعادل منتخب رومانيا عن طريق رازفان مارين في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

ويشارك في بطولة أمم أوروبا اليورو 24 منتخبًا، بينها منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، تنقسم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات،وتشتمل كل مجموعة على 4 منتخبات.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم اللجوء للعب النظيف، وبعدها يُقام ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، وتُقام المباراة النهائية يوم 14 يوليو 2024.