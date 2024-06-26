محاولة "فشنك" لمساعدة طلاب الثانوية العامة بستاد الاسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - فوجىء أهالى الاسكندرية صباح اليوم بقرار محافظ الاسكندرية بفتح أبواب ستاد الإسكندرية لطلاب الثانوية العامة لاستذكار دروسهم بالمركز الإعلامى لمساعدة الاهالى وأولياء الأمور والطلاب فى ظل انقطاع التيار الكهربي

هذا الخبر مفرح فى هيئته أسوة ببعض الكنائس ومساجد وزارة الأوقاف ومكتبة الاسكندرية التى اعلنت ذلك ولكن مساعدة الطلاب بفتح قاعة استاد الاسكندرية أعتبره الاهالى مساعدة “ فشنك” على خلفية ركوب الموجة خاصة ونحن على أعتاب حركة تغيير محافظين لأن من يسمع كلمة “ ستاد” يشع الخيال بمكان واسع ولكن تلك القاعة هى قاعة المركز الاعلامى التى لا تتعدى مقاعدها ما بين “٢٠-٢٥” مقعد فقط وهى ذات القاعة التى كانت ادارة الاستاد التابعة للمحافظة كانت تحاول تنمية الموارد بها بتأجيرها الساعة ب"١٠٠" جنيه وتم الاعلان على الصفحة الرسمية للاستاد ولكن سرعان ما تم حذف القرار المنشور عقب تعرضهم لموجة من الانتقادات الكوميدية