وزير الرياضة يشهد افتتاح بطولة أفريقيا البارالمبية للدراجات

ياسر رشاد - القاهرة - بمشاركة 6دول إفريقية..

الأربعاء 26/يونيو/2024 - 09:44 م 6/26/2024 9:44:30 PM

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة افتتاح البطولة الأفريقية البارالمبية لدراجات المضمار وبحضور الدكتور وجية عزام نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي للدراجات

وتستضيف مصر البطولة خلال الفترةًمن 26 حتي 28 يونيو الجاري والتي تأتي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وعبر وزير الرياضة عن سعادته بتواجده وسط هذا الصرح الرياضي العملاق والذي يتواجد ضمن افضل خمس مضمارات

علي مستوي العالم

و أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمستوى التنظيمي للبطولة، مؤكدا أن استضافة هذه البطولة وغيرها من الأحداث الرياضية القارية والدولية يؤكد على تميز مصر في تنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى.

مؤكدا "صبحي "أن استضافة هذه البطولة وغيرها من الأحداث الرياضية القارية والدولية يؤكد على تميز مصر في تنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى بدعم كبير من القيادة السياسية

وأعرب الدكتور وجيه عزام عن تقديره وشكره لحرص الدكتور أشرف صبحي على حضور حفل افتتاح البطولة، وهي الخطوة التي اعتبرها انعكاسا حقيقيا لاهتمام وزير الرياضة الدائم ومتابعته المستمرة لكل البطولات الرياضية التي تنظمها مصر في كل اللعبات.وأعرب الدكتور وجيه عزام عن تقديره وشكره لحرص الدكتور أشرف صبحي على حضور حفل افتتاح البطولة، وهي الخطوة التي اعتبرها انعكاسا حقيقيا لاهتمام وزير الرياضة والدولة الدائم ومتابعته المستمرة لكل البطولات الرياضية التي تستضيفها مصر بمختلف الألعاب .

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي النزول الي لاعبي المنتخب المصري لتحفيزهم للمنافسة علي البطولة والتي ستكون منافسة قوية بوجود العديد من المنتخبات المشاركة وعلي رأسهم كينيا ووعد صبحي لاعبي المنتخب بزيادة المكافآت في حال التأهل الي بطولة العالم والتأهل الي الأولمبياد البارالمبي.

ويشارك في البطولة الأفريقية 6منتخبات وهي السنغال وكينيا والمغرب ونيجيريا وموريشيوس بالإضافة الي مصر البلد المنظم للبطولة .