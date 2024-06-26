يورو 2024 .. بلجيكا إلى ثمن نهائي أمم أوروبا بتعادل أمام أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - حسمت نتيجة التعادل السلبي ، مواجهة بلجيكا وأوكرانيا ، التي انتهت منذ قليل ، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.





بتلك النتيجة ارتفع رصيد بلجيكا للنقطة الرابعة في وصافة ترتيب المجموعة ، لتتأهل إلى الدور التالي رفقة رومانيا المتصدر بالرصيد ذاته.

ويشارك في بطولة أمم أوروبا اليورو 24 منتخبًا، بينها منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، تنقسم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات،وتشتمل كل مجموعة على 4 منتخبات.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم اللجوء للعب النظيف، وبعدها يُقام ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، وتُقام المباراة النهائية يوم 14 يوليو 2024.