بالصور ..استقبال جماهيرى ل" محمدين "و" سارى" بالاتحاد السكندرى

ياسر رشاد - القاهرة - أستقبلت جماهير نادى الاتحاد السكندرى كل من الكابتن إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين والكابتن أحمد سارى المدير الفنى وجهازه الجديد إستقبال حافل لمؤازرة قطاع كرة القدم بزعيم الثغر خلال الفترة القادمة

ويعتبر اليوم هو اليوم الاول لعودة الكابتن إمام محمدين لنادى الاتحاد عقب قضائه فترة النقاهة على خلفية إجرائه عملية جراحية بالمعدة الاسبوع الماضى وكذلك اليوم الاول لاجتماع سارى مع الجهاز الفنى واللاعبين عقب توليه مهمة قيادة الفريق الاخضر

وكان الجماهير فى مقدمتهم كل من عادل شكل وحميدو وغيرهم من محبى وعشاق الاتحاد السكندرية قد تجمعوا بفرع النادى بسموحة لتدعيم الجهاز الفنى الجديد قبل مواجهة فريق الداخلية المقرر لها السبت المقبل فى تمام السابعة مساءا بستاد الاسكندرية

ومما لاشك فيه انه سيكون هناك تعاون مشترك بين سارى ومحمدين خلال الفترة القادمة للاستفادة من خبرات رئيس قطاع الناشئين المخضرم الى جانب الاستفادة الحقيقية من القطاع