تشكيل منتخب تركيا الرسمي لمواجهة التشيك في كأس الأمم الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب التشيك بنظيره تركيا في الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، في إطار مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة، من منافسات المجموعة السادسة من بطولة يورو 2024، ويستضيفها ملعب فولكسبارك.

وستنطلق المباراة في الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والسعودية.

ستنقل المباراة التي تجمع بين كلا المنتخبين على قنوات بين سبورت القطرية, ولكن بالأخص على قناة beIN sports Max 2, وسيعلق على المباراة المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيل منتخب تركيا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ميريت جونوك.

خط الدفاع: ميرت مولدور، سامت عكايدين، ميريه ديمرال، فردي كاديوغلو.

خط الوسط: صالح أوزكان، إسماعيل يوكسك، هاكان تشالهانوغلو.

خط الهجوم: أردا جولر، باريش ألبر يلماز، كنان يلدز.

ترتيب المجموعة السادسة في اليورو

المركز الأول يتواجد به منتخب البرتغال ومعه في رصيده ست نقاط.

بينما في المركز الثاني يتواجد منتخب تركيا ومعه في رصيده ثلاث نقاط.

المركز الثالث لصالح منتخب التشيك ومعه نقطة واحدة.

وأخيرا منتخب جورجيا ومعه نقطة واحدة في رصيده.