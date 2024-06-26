مجلس سبورتنج يصدر بيان يدعم فريق الكرة بعد الإخفاق في التأهل إلى الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر نادى سبورتنج برئاسة احمد حسن بيان تدعيم لفريق الكرة المنافس على الصعود الى الدورى الممتاز بقيادة الكابتن أحمد فاروق المدير الفنى والذى لم يحالفه التوفيق فى مباراته الفاصلة التى أقيمت اليوم وأنتهت لصالح فريق حرس الحدود بهدفين مقابل هدف رغم المجهود المبذول من اللاعبين لآخر دقيقة فى عمر المباراة

وقال بيان سبورتنج المنشور على صفحته الرسمية ب " Facebook “ “يتقدم مجلس إدارة النادي والإدارة التنفيذية بالشكر للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم وجميع اللاعبين واللجنة على الأداء المشرف والروح القتالية التي قدمها الفريق طوال الموسم “

يذكر أن فريق كرة القدم بنادى سبورتنج قد حقق انجاز تاريخى فى عمر النادى بالصعود لدوري المحترفين