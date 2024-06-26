سلوفاكيا يتعادل مع رومانيا ويتأهلا إلى ثمن نهائي يورو 2024

تعادل منتخب سلوفاكيا الأول لكرة القدم مع نظيره رومانيا في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف المباراة التي جمعت بين منتخبي سلوفاكيا ورومانيا، في آخر جولات مجموعات يورو 2024.

افتتح التهديف، أوندريج دودا في الدقيقة 24 من صناعة جوراي كوشكا، لصالح منتخب سلوفاكيا، فيما أحرز رازفان مارين هدف التعادل لصالح منتخب رومانيا في الدقيقة 37 عن طريق ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف.

اقرأ أيضًا..أحمد حجازي يقترب من الرحيل عن الاتحاد إلى بيراميدز

ولم يشهد الشوط الثاني تسجيل أي أهداف من الجانبين لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب رومانيا إلى 4 نقاط محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الخامسة، بينما رفع سلوفاكيا رصيده إلى 4 نقاط محتلًا المركز الثالث.

وتأهل منتخب رومانيا ونظيره سلوفاكيا إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا بشكل رسمي.