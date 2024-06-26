منتخب مصر يورط الزمالك في مبلغ 500 ألف جنيه

حسم نادي الزمالك صفقة ضم لاعب الوسط محمد شحاتة بشكل نهائي بعد تفعيل بند الشراء في عقده مع طلائع الجيش. ووقع شحاتة على عقد جديد مع الزمالك يمتد لخمسة مواسم.

كان شحاتة قد انضم إلى الزمالك في يناير الماضي على سبيل الإعارة من طلائع الجيش، وقدم أداءً مميزًا جعله عنصرًا أساسيًا في تشكيلة الفريق. لعب شحاتة 18 مباراة مع الزمالك، وساهم في تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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وكشفت المصادر أن هناك بند في عقد شحاتة يلزم الزمالك بدفع 500 ألف جنيه إلى طلائع الجيش، في حال انضمام اللاعب إلى 3 معسكرات منتخب مصر الأول خلال الفترة المقبلة.

قبل انضمامة للزمالك، لعب شحاتة 97 مباراة مع طلائع الجيش، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفًا واحدًا. كما توج مع طلائع الجيش بلقب كأس السوبر المصري.

ويستعد شحاتة الآن للمشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. ساهم شحاتة في وصول منتخب مصر الأولمبي إلى نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا.