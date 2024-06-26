ترتيب مجموعة بلجيكا في يورو 2024 بعد انتهاء الجولة الثالثة

وقع منتخب سلوفاكيا الأول لكرة القدم في فخ التعادل الإيجابي بهدف أمام نظيره رومانيا في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024“.

ورفع منتخب رومانيا رصيده إلى 4 نقاط محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الخامسة، بينما ارتفع رصيد سلوفاكيا إلى 4 نقاط محتلًا المركز الثالث.

وتعادل منتخب بلجيكا مع نظيره أوكرانيا أيضًا سلبيًا دون أهداف خلال المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء في آخر جولات مجموعات يورو 2024.

اقرأ أيضًا..سلوفاكيا يتعادل مع رومانيا ويتأهلا إلى ثمن نهائي يورو 2024

وتمكن منتخب رومانيا ونظيره سلوفاكيا إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا بشكل رسمي بالإضافة إلى بلجيكا.

وجاء ترتيب مجموعة بلجيكا في يورو 2024 كالتالي:

1- رومانيا برصيد 4 نقاط

2- بلجيكا 4

3- سلوفاكيا 4

4- أوكرانيا 4