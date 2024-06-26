انفراجة في أزمة حراسة مرمى منتخب مصر الأولمبي.. الاهلي لديه الحل

كشفت مصادر عن انفراجة في أزمة حراسة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس المقرر إقامتها في شهر يوليو القادم.

وأكدت أن 3 حراس من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، قد دخلوا ضمن اهتمامات الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي ميكالي.

وجرت محادثات بين الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي ومسؤولي الاهلي من أجل حسم ملف حراسة المرمى قبل السفر إلى باريس لخوض الأولمبياد.

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ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الدومينيكان يوم 24 يوليو ثم أوزبكستان يوم 27 يوليو، ثم منتخب إسبانيا يوم 30 يوليو.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي استدعاء الحارس حمزة علاء، بالإضافة إلى ضم أحد الثنائي محمد الشناوي أو مصطفى شوبير في القائمة التي ستشارك في أولمبياد باريس.

مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي، كان قد أبدى رفضه انضمام أي لاعب إلى صفوف المنتخب الأولمبي بسبب ضغط المباريات، إلا أنه قرر الاستغناء عن مصطفى شوبير أو محمد الشناوي لخوض الأولمبياد.