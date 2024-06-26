مجموعة بلجيكا تحقق رقما استثنائيًا في تاريخ منافسات كأس أمم أوروبا

سجلت المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية “يورو 2024“، رقما استثنائيًا في انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة.

وتعادل منتخب بلجيكا أمام أوكرانيا، سلبيًا، فيما وقع منتخب سلوفاكيا في فخ التعادل الإيجابي بهدف أمام نظيره رومانيا في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024“.

وبحسب ما ذكرته شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإنه لأول مرة في تاريخ بطولة أوروبا “يورو”، أنهت الفرق الأربعة في المجموعة نفس النقاط؛ أوكرانيا هي أول فريق يحتل المركز الأخير في المجموعة برصيد أربع نقاط.

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وتمكن منتخب رومانيا ونظيره سلوفاكيا إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا بشكل رسمي بالإضافة إلى بلجيكا.

وجاء ترتيب مجموعة بلجيكا في يورو 2024 كالتالي:

1- رومانيا برصيد 4 نقاط

2- بلجيكا 4

3- سلوفاكيا 4

4- أوكرانيا 4