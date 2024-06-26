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بكاء ودموع لاعبو سبورتنج بعد إهدار فرصة الصعود إلى دوري الأضواء (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

تصوير: حازم جودة

أهدر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتنج فرصة الصعود إلى الممتاز بعد الهزيمة من حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دورة الترقي.

ورصدت عدسات "الخليج 365" حزن وحسرة اللاعبين والجهاز الفني بنادي سبورتنج بعد إهدار فرصة الصعود إلى دوري الأضواء.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي سبورتنج احتل وصافة دورة الترقي برصيد 8 نقاط، أي كان يحتاج إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الصعود للدوري الممتاز.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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