"المطرقة الروسية".. الزمالك يتعاقد مع محترف جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تعاقده مع الروسي ديمتري ياكوفيلف، لتدعيم صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالقلعة البيضاء، في الموسم المقبل.

وجاء تعاقد الفارس الأبيض مع المحترف الروسي، بناءً على طلب البرازيلي كارلوس شوانكي، المدير الفني الجديد للفريق الأول للكرة الطائرة بالقلعة البيضاء.

ويمتلك اللاعب صاحب الـ 27 عاماً سيرة ذاتية ممتازة، إذ لعب لأندية: "دينامو أوليمب الروسي، بين عامي 2015-2017، ودينامو موسكو الروسي، نيفتوتشيميك بورجاس البلغاري".

وقضى اللاعب أخر 5 سنوات في مسيرته مع 5 فرق مختلفة، وهم "وفاكيل نوفي يورنجوي ونيفتيانيك أورينبورج وينسي كراسنويارسك وكوزباس كيميروفو".

وسبق أن حقق ياكوفيلف، جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الروسي، في مناسبتين أعوام 2016 و2017.

وحقق ياكوفليف الدوري الروسي، وكأس السوبر الروسي، رفقة فريق دينامو موسكو الروسي.

وتوج اللاعب بثلاثة ألقاب دولية، حيث توج بلقب بطولة أوروبا تحت 21 عاماً، ولقب بطولة كأس العالم تحت 21 عاماً ولقب بطولة جامعة FISU العالمية".

ويذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك، تعاقد في وقت سابق، مع البرازيلي كارلوس شوانكي، لتدريب الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء، بداية من الموسم المقبل.

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