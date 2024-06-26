"بكاء واحتفالات بالشماريخ".. فرحة لاعبي حرس الحدود بعد الصعود إلى الدوري الممتاز (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

تصوير - حازم جودة:

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود والجهاز الفني تحت قيادة محمد حليم بالصعود إلى الدوري المصري الممتاز عقب الفوز على سبورتنج بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة والأخيرة من دورة الترقي.

وشهدت الاحتفالات بكاء عدد من لاعبي الفريق الكروي بالنادي، كما احتفل أعضاء الجهاز الفني بإشعال الشماريخ.

ونجح حرس الحدود في احتلال صدارة دورة الترقي برصيد 13 نقطة، ليصعد كثالث الأندية إلي الدوري الممتاز عقب صعود فريقي بتروجيت وغزل المحلة.