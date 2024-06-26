"اصطدم بحديد في الممر"..تفاصيل إصابة لاعب سبورتنج في مباراة حرس الحدود (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

تصوير: حازم جودة

تعرض كريم جبريل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتنج إلي إصابة قوية بعد انتهاء مباراة التي جمعت فريقه بحرس الحدود ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دورة الترقي.

وقال مراسل أون تايم سبورت عقب انتهاء المباراة :" أثناء خروج اللاعبين من الملعب إلى الممر تعرض كريم جبريل لإصابة بعدما اصطدم بالحديد الخاص بالممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس مما أدي إلي استدعاء سيارة الإسعاف داخل أرضية الملعب لنقل اللاعب".

ويذكر أن الفريق الكروي بنادي حرس الحدود صعد إلى الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على سبورتنج بهدفين مقابل هدف أحرزهما جلال الشرقاوي ومحمود ممدوح في الدقيقتين 46، 96.