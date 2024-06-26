شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يستغل إجازة الزمالك للاستجمام على البحر مع أحمد حجازى والان مع تفاصيل الخبر

استغل عبد الله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الإجازة التي حصل عليها فريق الكرة اليوم الأربعاء للاستجمام على البحر مع أحمد حجازى نجم منتخب مصر.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غداً الخميس في السادسة والنصف مساءً، على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة.

وفي نفس الوقت سيخوض اللاعبون المصابون تدريبات تأهيلية في مقر النادي مساء اليوم في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لهم لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.



عبد الله السعيد