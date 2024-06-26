شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يدخل حسابات زد لضمه من الأهلى ضمن صفقة تبادلية والان مع تفاصيل الخبر

دخل طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي حسابات نادي زد لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، لاسيما بعدما ارتبط اسم اللاعب بالرحيل عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم الحالي، في ظل تراجع مستواه ووجود ترحيب من مسئولي النادي لخروج اللاعب للإعارة على أن يعود للنادي بعد استعادة تألقه خارج الجزيرة.

ولا يمانع مسئولو النادي الأهلي في انتقال طاهر إلى زد في المقابل يضم لاعبين آخرين من الفريق الصاعد للدوري الممتاز مطلع الموسم الحالي، لاسيما مع وجود أكثر من لاعب مرشح لتدعيم الأهلي من صفوف نادي زد، أبرزهم محمد إسماعيل ومصطفى العش ومصطفى زيكو وعبد الرحمن البانوبي.

ولم يحسم مسئولو النادي الأهلي موقف طاهر من الرحيل عن النادي حتى الآن، في ظل ارتباط الفريق الأحمر بمباريات هامة ومصيرية في مشواره للحفاظ على درع الدوري، في ظل المنافسة القوية من قبل بيراميدز في الموسم الحالي.

ويرتبط مسئولو النادي الأهلي بعلاقات قوية مع نادي زد وهو ما يسهل انتقال طاهر إلى زد في السيف الجاري، كما سيرفع من حظوظ مسئولي القلعة الحمراء في ضم لاعبين من زد.