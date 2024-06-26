شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى الزمالك لخوض مباراة سيراميكا يوم السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يسود اتجاه داخل نادى الزمالك لخوض مباراة سيراميكا المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى nile).

وعلم الخليج 365 من مصادره الخاصة أن اللاعبين، يستعدون بشكل طبيعى لخوض مباراة سيراميكا،كما تم إبلاغهم من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز حتى آلان.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة نادى الزمالك غداً الخميس في مقر النادى لتحديد موقفهم النهائي من خوض مباراة سيراميكا بعد الاعتذار عن مباراة القمة التي كان محدد لها يوم الثلاثاء الماضى على استاد القاهرة لتمسك مسئولي القلعة البيضاء بطلباتهم الأربعة التي حددوها في البيان الذى أُرسل إلى اتحاد الكرة.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غداً الخميس في السادسة والنصف مساءً، على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة.

وفي نفس الوقت سيخوض اللاعبون المصابون تدريبات تأهيلية في مقر النادي مساء اليوم في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لهم لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.