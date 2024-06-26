شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 26-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 26-6-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها يجتمع مجلس إدارة نادى الزمالك غداً الخميس في مقر النادى لتحديد موقفهم النهائي من خوض مباراة سيراميكا المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى nile).

عبد الله السعيد يستغل إجازة الزمالك للاستجمام على البحر مع أحمد حجازى

عبد الله السعيد

الزمالك يحدد موقفه من خوض مباراة سيراميكا غداً

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