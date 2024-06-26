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حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 26-6-2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 26-6-2024  العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها يجتمع مجلس إدارة نادى الزمالك غداً الخميس في مقر النادى لتحديد موقفهم النهائي من خوض مباراة سيراميكا المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى nile).

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عبد الله السعيد

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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