شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 26 – 6 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 26 – 6 – 2024، حيث شهد النادي العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، الزمالك يفعل بند شراء محمد شحاتة من طلائع الجيش، والإسماعيلي يعلن قائمة مباراة الإسماعيلي، وتطور جديد في مصير عودة أحمد قندوسي للأهلي.

الزمالك يفعل بند شراء محمد شحاتة من طلائع الجيش بعد دفع 10 ملايين جنيه

قام مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب بتفعيل بند شراء محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والذى تم ضمه من طلائع الجيش على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوى الماضي.

الزمالك يحسم مصير مباراة سيراميكا فى الدورى بعد اجتماع المجلس غدا

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته لمباراة سيراميكا التي ستجمع الفريقين في الجولة الثامنة و العشرون من بطولة الدورى.