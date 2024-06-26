شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يحدد موقف نداى مع الزمالك حال موافقته على تخفيض عقده والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بالزمالك أن مسئولي القلعة البيضاء فتحوا خط مفاوضات مع السنغالى إبراهيما نداى لاعب الفريق لتخفيض عقده، خاصة أنه يتقاضى ما يقارب من مليون و200 ألف دولار في الموسم، وهو الراتب الذى اعتبره المسئولون رقم مبالغ فيه.

وأكد المصدر لـ"الخليج 365" أن إدارة نادى الزمالك اشترطت على السنغالى إبراهيما نداى تخفيض عقده إذا إراد استكمال مسيرته مع الفريق في الموسم القادم، خاصة أنهم لن يمنحوه هذا الراتب الكبير في الموسم الجديد.

وكشف المصدر أن نادى الزمالك لم يتلق أي إنذارات بشكل رسمي خلال الساعات الماضية بشأن طلب السنغالى إبراهيما نداى مستحقاته المالية، موضحاً أنه حال حدوث ذلك سيعلنون بشكل رسمي.

وأوضح المصدر أن بقاء نداى أيضا في الزمالك حال موافقته على تخفيض عقده مرتبط برؤية البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خاصة أن هذا الملف بكامله تحت تصرفه.