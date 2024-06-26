شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن وطارق سامى يمثلان مصر فى مونديال الصالات بأوزباكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار الاتحاد الدولى لكرة القدم على المصريين محمد حسن حكم نهائي كأس العالم لكرة الصالات فى نسخته الأخيرة، وطارق سامي، كممثلين عن مصر في مونديال الصالات المقبل بأوزباكستان من بين أربعة حكام أفارقة في الحدث العالمي.

وفازت أوزبكستان بحق استضافة النسخة العاشرة لكأس العالم لكرة الصالات FIFA، وتستمر المسابقة من 14 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2024. وتم الإعلان عن القرار خلال اجتماع مجلس FIFA يوم الجمعة 23 يونيو.

ونتيجة لذلك، تستضيف أوزبكستان لأول مرة الحدث الذي يضم 24 فريقًا، وسينضم إليهم أربعة فرق أخرى من الاتحاد الآسيوي وثلاثة من الاتحاد الأفريقي وأربعة من كونكاكاف وأربعة من أمريكا لجنوبية، وواحد من أوقيانوسيا وسبعة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وفازت البرازيل وإسبانيا بخمسة واثنين من أول سبع نسخ لكأس العالم لكرة الصالات على التوالى، قبل أن تنهي الأرجنتين الاحتكار الثنائي في عام 2016 وانتصرت البرتغال في المرة الأخيرة.