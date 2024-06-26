شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة حرس الحدود وسبورتنج فى ختام دورى الترقى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة حرس الحدود ونظيره سبورتنج ثلاثة أهداف، حيث انتهت بفوز الحرس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، في إطار مواجهات ضمن الجولة السادسة والأخيرة من الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

تقدم الحرس عن طريق جلال الشرقاوي في الدقيقة 45 مع نهاية الشوط الأول، وتعادل لفريق سبورتنج طارق السيد في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، وتمكن الحرس من خطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق محمود ممدوح.

بهذه النتيجة نجح فريق حرس الحدود في تأمين صدارته للدورة الرباعية برصيد 13 نقطة، والعودة إلى الدوري الممتاز، بينما فشل سبورتنج في الصعود لدوري الأضواء لأول مرة في تاريخه، حيث احتل الفريق المركز الثاني بجدول ترتيب الدورة الرباعية برصيد 8 نقاط.

وضم تشكيل حرس الحدود لمواجهة سبورتنج كلا من: كريم عماد، خالد سامي، جلال الشرقاوي، محمود ممدوح، أحمد شديد، مصطفى جمال، إبراهيم القاضي، محمود أبو جودة، مؤمن عوض، محمد القط، إسلام سمير.

بينما ضم تشكيل سبورتنج لمواجهة حرس الحدود كلا من: أيمن رجب، مهند إبراهيم، طارق سيد، مؤمن مهدي، محمد صلاح، محمد مجدي، محمد سمير، خميس حسني، رزق عبد الحليم، عبدالرحمن السويسي، مروان السيد.

وشهدت الجولة الماضية فوز حرس الحدود على الترسانة بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل سبورتنج مع منتخب السويس بهدفين لكل منهما.

وسبق أن التقى الفريقان (سبورتنج والحرس) في الجولة الثانية من الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وتم تعيين محمد عادل حكمًا لمباراة سبورتنج مع حرس الحدود ويعاونه كلا من أحمد توفيق طلب مساعدًا أول، هاني عبد الفتاح مساعدًا ثانيا، نادر قمر الدولة حكمًا رابعًا.