أوروبا تنقلب على أوكرانيا.. وبلجيكا تختار جحيم فرنسا!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من شتوتجارت: بطريقة دراماتيكية انتهت مواجهات الدور الأول للمجموعة الرابعة بمنافسات "يورو 2024"، وحصلت جميع منتخبات المجموعة على 4 نقاط، لتتأهل رومانيا في الصدراة، تليها بلجيكا، ثم سلوفاكيا، فيما ودعت أوكرانيا رغم امتلاكها 4 نقاط أيضاً، وبذلك لم تبتسم القارة الأوروبية لأوكرانيا كروياً، رغم دعمها عسكرياً وسياسياً.

فقد فرض التعادل السلبي كلمته على مواجهة بلجيكا وأوكرانيا، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "إم إتش بي أرينا" بشتوتجارت مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة يورو 2024 المقام في ألمانيا، كما فرض التعادل 1-1 نفسه على مباراة رومانيا وسلوفاكيا.

بلجيكا في جحيم فرنسا

بتلك النتيجة رفعت بلجيكا رصيدها إلى 4 نقاط لتتأهل لثمن النهائي من المركز الثاني، وتصطدم بفرنسا، وهي مباراة مرتقبة بالنظر إلى قوة المنتخب الفرنسي، وفي الوقت ذاته لمعرفة ما إذا كان "شياطين أوروبا" منتخب بلجيكا سوف ينتفضون لتقديم الأداء الذي يتناسب مع قدراتهم الفردية، حيث يضم المنتخب البلجيكي مجموعة من أفضل الأسماء في الأندية الأوروبية الكبرى، ولكنهم على طريقة المنتخب الانجليزي لم يقدموا الأداء المقنع جماعياً حتى الآن.

بينما رفعت أوكرانيا رصيدها إلى 4 نقاط أيضا لكن تذيلت الترتيب بفارق الأهداف لتغادر البطولة من الدور الأول، وسط مشاعر الحزن التي سيطرت على اللاعبين والجماهير، فقد كان السعي كبيراً لتحقيق انجاز كروي للشعب الأوكراني.

و تصدر منتخب رومانيا الترتيب برصيد 4 نقاط أيضا، بعد تعادله مع سلوفاكيا صاحبة المركز الثالث بنفس الرصيد.