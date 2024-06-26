3 شروط لتسجيل اللاعبين غير السعوديين تحت 21 عاما

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- بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تنظيمات تسجيل اللاعبين غير السعوديين، لأعمار تحت 21 عاما أو مواليد 2003، المشاركين بدءا من الموسم الرياضي المقبل 2024ـ2025، ضمن أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، حسب بيان نشره الاتحاد، أمس. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تنظيمات تسجيل اللاعبين غير السعوديين، لأعمار تحت 21 عاما أو مواليد 2003، المشاركين بدءا من الموسم الرياضي المقبل 2024ـ2025، ضمن أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، حسب بيان نشره الاتحاد، أمس. جاء القرار بناء على ما رفعته لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين خلال ورشة العمل، التي عُقدت لمناقشة التنظيمات مع أندية دوري روشن السعودي. وحددت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين 3 شروط تنظّم عملية المشاركة، إذ إنه في حال استمرار جميع اللاعبين الـ10 غير السعوديين مع الفريق، في الموسم التالي، فإنه يحق للنادي المشاركة باللاعبين أنفسهم حتى لو تجاوزت أعمارهم السن المحددة في الموسم، كذلك في حال أراد النادي إسقاط اللاعب من العمر المحدد نفسه في الموسم الرياضي، خلال فترة التسجيل الشتوية، فإنه يجب أن يكون اللاعب الجديد من العمر المحدد نفسه في الموسم ذاته، الذي يقدم فيه الطلب. أما في حال رغبة النادي في إسقاط لاعب أو لاعبين غير سعوديين من الذين تجاوزوا العمر المحدد خلال الموسم في فترة التسجيل الصيفية، فإن اللاعب أو اللاعبين الجدد، يجب أن يكونوا مطابقين للعمر المحدد في الموسم الذي يقدم فيه الطلب.

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