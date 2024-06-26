شكرا لقرائتكم خبر الهلال يغري لياو براتب 20 مليون يورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعي الهلال للتعاقد مع البرتغالي رفائيل لياو جناح ميلان، حيث قدم النادي عرضا خرافيا لوالد اللاعب، أنطونيو لياو، خلال محادثات جرت بينهما أخيرا.

صحيفة إل كورييري ديلو سبورت أوضحت أن الهلال أبدى استعداده لتقديم عرض بقيمة 100 مليون يورو لميلان، بهدف إقناعه التخلي عن لاعبه المرتبط معه بعقد يمتد حتى صيف 2028 ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة 175 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن الهلال أبلغ أنطونيو والد لياو أن راتب نجله معه سيصل إلى 20 مليون يورو سنويا، وهو ما يساوي تقريبا 3 أضعاف راتبه الحالي مع الروسونيري، حيث يحصل حاليا على 7 ملايين يورو سنويا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم تلك الأرقام المذهلة فالنادي الإيطالي والجناح البرتغالي رفضا العرض السعودي، حيث أكد ميلان قراره السابق بعدم التخلي عن لياو سوى إن تقدم أحدهم لدفع الشرط الجزائي في عقده، فيما شدد صاحب الـ25 عاما على رغبته الاستمرار مع الفريق ومنحه الأولوية المطلقة في مستقبله.

ويعتبر اللاعب البرتغالي هدفا رئيسا للدوري السعودي هذا الصيف، وسيكون الوسيط البرتغالي ماريو روي الذي لعب دورا في صفقة انتقال أوتافيو إلى النصر، ونيمار إلى الهلال، هو الوسيط في هذه الصفقة.

يشار إلى أن لياو، المتواجد حاليا مع البرتغال في يورو 2024، ارتبط مؤخرا بعدد من الأندية الأوروبية أبرزها مانشستر سيتي وتشيلسي وبرشلونة.